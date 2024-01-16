لو حد أمه دعياله بجد فأكيد أنا.. حسن أبو الروس مع صاحبة السعادة

قال الفنان حسن أبو الروس أبطال مسلسل “ حالة خاصة” :" لو حد أمه دعياله يبقي أنا" وذلك للقائه الثالث مع الأعلامية" إسعاد يونس" فى برنامجها صاحبة السعادة فالمرة الأولى بعد عرض مسلسل ب 100 وش، والمرة الثانية ريفو، والثالثة عن مسلسل حالة خاصة".

روج الفنان طه الدسوقي لحلقته بمشاركة أسرة مسلسل “حالة خاصة” مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة.

ونشر طه الدسوقي صورة من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، تجمعه مع إسعاد يونس وأخري تجمعه بأبطال المسلسل.

وكشف الفنان طه الدسوقي كواليس تجسيده لشخصية نديم فى مسلسله الجديد حالة خاصة، والذي بدأ عرضه على منصة WATCH IT يوم الأربعاء الخميس الماضي.



وقال طه فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن مسلسل حالة خاصة هو فعلا حالة خاصة بالنسبة له، لكونه مسلسل بعيد عن الكوميديا على خلاف الأعمال التى قدمها من قبل.



وأضاف طه أن قبوله لشخصية نديم الذى يعاني من مرض التوحد فى المسلسل بمثابة تحدي جديد له، يتمنى أن ينال اعجاب الجمهور.