مدرب شاب يقنع نجم الأهلي بالرحيل عن النادي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عقد جلسة مع أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، لإقناعه باللعب بين صفوفه.

وأوضح هشام، خلال برنامجه على قناة النهار: "سامي حاول يقنع عبد القادر بالتأكيد على ثقته في قدراته ومشاركته بشكل أساسي، حيث رحب اللاعب بالانتقال إلى سموحة، ولكنه طالب بالتفاوض مع ناديه".

وأضاف أمير هشام: "لم يصل أي عرض رسمي حتى الآن من سموحة لضم اللاعب، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، وهناك تردد لدى الأهلي، ولكن قد تتم الموافقة على العرض خاصةً مع ترحيب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، برحيله".