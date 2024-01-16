بطلب من كولر.. الأهلي يخوض معسكرا في الإمارات خلال يناير

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، طلب إقامة معسكر خارجي خلال فترة توقف الدوري المصري بسبب منافسات أمم أفريقيا.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، أن إدارة الأهلي استجابت لطلب كولر وتقرر إقامة معسكر خارجي في الإمارات تحدد له بشكل مبدئي 20 يناير الجاري ويمتد لـ 8 أيام.

وأضاف حتحوت، أن الأهلي يجهز في الوقت الحالي ترتيبات المعسكر والمباريات الودية التي سيخوضها خلاله، لافتا إلى أن كولر يرغب في تجهيز اللاعبين المتاحين معه في الوقت الحالي.



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