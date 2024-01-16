رياح محملة بالرمال وأجواء شديد البرودة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس، إذ أعلنوا استمرار الأجواء الباردة نسبيا علي كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للبرودة نهارا علي القاهرة شديد البرودة ليلا علي كافة الأنحاء.

حالة الطقس القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شديد البرودة

ويكون طقس اليوم بحسب الخبراء شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

الأرصاد

شبورة مائية

وذكرت هيئة الأرصاد أنه متوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما توقع نشاط الرياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.



وأضافت الأرصاد أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد :

العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 18 10

بنهــــا 18 12

دمنهور 19 11

وادي النطرون 19 10

كفر الشيخ 18 11

المنصورة 19 11

الزقازيق 19 12

شبين الكوم 18 12

طنطا 18 12

دمياط 19 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 11

العريش 20 09

رفح 19 09

رأس سدر 20 11

نخل 17 04

كاترين 13 03

الطور 20 13

طابا 18 11

شرم الشيخ 24 15

الاسكندرية 19 11

العلمين الجديدة 18 10

مطروح 19 09

السلوم 19 08

سيوة 18 05

رأس غارب 20 13

الغردقة 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 26 16

حلايب 23 18

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 23 18

الفيوم 18 10

بني سويف 19 08

المنيا 19 06

أسيوط 18 05

سوهاج 20 07

قنا 22 07

الأقصر 22 08

أسوان 23 09

الوادى الجديد 20 06

أبوسمبل 22 09

