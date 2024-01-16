عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رياح محملة بالرمال وأجواء شديد البرودة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس، إذ أعلنوا استمرار الأجواء الباردة نسبيا علي كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للبرودة نهارا علي القاهرة  شديد البرودة ليلا علي كافة الأنحاء.

حالة الطقس القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد: استمرار انخفاض قيم الحرارة اليوم.. وفرص لسقوط أمطار

من الأربعاء لـ السبت.. خبر سار من الأرصاد للمواطنين

تحذير من الأمطار .. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس | فيديو

توك شو..مدبولي: الإنفاق على العاصمة الإدارية ليس من ميزانية الدولة..وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

أمطار غزيرة في هذه المحافظات.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس

عودة صيفية.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة| فيديو

رياح محملة بالرمال والأتربة|الأرصاد: طقس اليوم يشهد أمطارا رعدية.. فيديو

شديد البرودة

ويكون طقس اليوم بحسب الخبراء شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

الأرصاد 

شبورة مائية

وذكرت هيئة الأرصاد أنه متوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما توقع نشاط الرياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.


وأضافت الأرصاد  أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد :

العظمى الصغرى
القاهرة 18 11
العاصمة الإدارية 19 10
6 أكتوبر 18 10
بنهــــا 18 12
دمنهور 19 11
وادي النطرون 19 10
كفر الشيخ 18 11
المنصورة 19 11
الزقازيق 19 12
شبين الكوم 18 12
طنطا 18 12
دمياط 19 12
بورسعيد 20 12
الإسماعيلية 19 11
السويس 19 11
العريش 20 09
رفح 19 09
رأس سدر 20 11
نخل 17 04
كاترين 13 03
الطور 20 13
طابا 18 11
شرم الشيخ 24 15
الاسكندرية 19 11
العلمين الجديدة 18 10
مطروح 19 09
السلوم 19 08
سيوة 18 05
رأس غارب 20 13
الغردقة 23 14
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 14
شلاتين 26 16
حلايب 23 18
أبو رماد 25 17
رأس حدربة 23 18
الفيوم 18 10
بني سويف 19 08
المنيا 19 06
أسيوط 18 05
سوهاج 20 07
قنا 22 07
الأقصر 22 08
أسوان 23 09
الوادى الجديد 20 06
أبوسمبل 22 09
 

 

الأرصاد حالة الطقس طقس مائل للبرودة حالة الطقس بالقاهرة شبورة مائية درجات الحرارة المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

بيان عاجل من وزير دفاع إسرائيل بشأن قرار إنهاء الحرب علي غزة

إمبراطور الذهب| من هو المتسبب الرئيسي في غلاء أسعاره؟.. «لقوا معاه 160 كيلو»

القوات المصرية تحبط تهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل وتضبط 6 مهربين

لجأت لعملة دولة عربية.. مفاجأة في روسيا بعد التخلي عن الدولار الأمريكي

مفاجأة| رحيل ثلاثي نادي زد عن الفريق

موضوعات متعلقة

تحذير من الأمطار .. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس | فيديو

الأرصاد: استمرار انخفاض قيم الحرارة اليوم.. وفرص لسقوط أمطار

من الأربعاء لـ السبت.. خبر سار من الأرصاد للمواطنين

الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية.. والأمطار تصل إلى الوجه البحري غدا

ترشيحاتنا

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

رياح محملة بالرمال وأجواء شديد البرودة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

غارة إسرائيلية عنيفة على مناطق غرب مدينة غزة

الأمين العام للطفولة والأمومة لصدى البلد: مصر اتخذت تدابير خاصة بحماية الأطفال

حكم الجمع بين نيتين صوم رجب والقضاء.. أزهري يرد

للنشر 5ص//// اعتقال مسلم بسبب الصلاة على يد الشرطة الهندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للنشر 5ص//// اعتقال مسلم بسبب الصلاة على يد الشرطة الهندية

نمر يطارد إماراتيا داخل منزله في دبي| فيديو

أبرزهن سيلينا جوميز وجيسيكا تشاستين.. إطلالات جريئة للنجمات بحفل Emmy Awards| صور

امرأة تعثر على أخطر أفعى سامة في العالم بدولاب ابنتها بأستراليا

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ