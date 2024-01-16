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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب على غزة تدخل «المرحلة التالية».. الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء التوغل المُكثف

جنود جيش الاجتلال
جنود جيش الاجتلال

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، دخول الحرب على غزة- ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023- مرحلة جديدة، مشيرا إلى انتهاء مرحلة التوغل العسكري المكثف للجيش الإسرائيلي، شمال قطاع غزة.

الحرب على غزة تدخل «المرحلة التالية»

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، في مؤتمر صحفي، إلى أن هذه المرحلة ستنتهي قريبا في جنوب قطاع غزة أيضا، وذلك تمهيدا للانتقال إلى ما وصفه بـ«المرحلة التالية» للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من 100 يوم.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، على رفض المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

طريقة واحدة لتحرير الأسرى الإسرائيليين

ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن «الحرب وحدها» هي ما ستؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

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ومن جهته، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي من "تآكل" ما وصفها بـ"الإنجازات العسكرية" في إطار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

اليوم التالي للحرب

حدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، سبب تحذيره، وتخوفه؛ بـ "غياب استراتيجية سياسية" للحكومة الإسرائيلية، حول ما بات يعرف إسرائيليا بـ"اليوم التالي" للحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 101 يوم، وذلك حسب ما أوردته القناة الـ13 الإسرائيلية.

الحرب على غزة بلا تخطيط

ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن تحذيرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، صدرت عنه، خلال اجتماعات مع القيادة السياسية في إسرائيل، قال خلالها: «نحن نواجه تآكلا للإنجازات التي حققناها حتى الآن في الحرب على غزة؛ لأنه لم يتم وضع استراتيجية لليوم التالي».

ولفت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إلى إمكانية أن «يضطر» جيش الاحتلال إلى «العودة والعمل في المناطق التي انتهى فيها القتال بالفعل في قطاع غزة».

وجاءت تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، السالفة الذكر؛ على خلفية مماطلة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بلورة خطة حول "اليوم التالي" للحرب.

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