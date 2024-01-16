حالة خاصة.. هاجر السراج: رام الله اسم جديد وحببني في الدور

قالت الفنانة هاجر السراج، إنه تم مقابلتي بالمنتج طارق الجنايني من قبل وكان بينا مشروع مسلسل، ولكن لم نوفق وقتها في عمل واحد، مضيفة أن عاد الجنايني وتواصل معي مرةً آخرى ليعرض علي مسلسل حالة خاصة.





وأضافت «السراج» من خلال لقائها في برنامج “صاحبة السعادة” على قناة "dmc"التي تقدمه الإعلامية "إسعاد يونس" أن الشيء الذي لفت انتباهي لهذا الدور هو اسم الشخصية وهو رام الله، منوهة إلى أن لجمال الاسم ولأنه لم يتصدر من قبل في الدراما.





وتابعت الفنانة هاجر السراج، أن بعد قرأت الحلقات تحمست للغاية وتواصلت مع الجنايني لإتمام خطوات التحضير والتصوير.







