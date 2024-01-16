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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من بايدن على فوز ترامب السهل بالانتخابات التمهيدية في آيوا

بايدن وترامب
بايدن وترامب

علق  الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على الفوز السهل الذي حققه سلفه دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا مساء الإثنين، معتبرا أن هذا الانتصار يجعل منه "بكل وضوح الأوفر حظا" لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
 

 وفي منشور على منصة "إكس"، نقلته "فرانس برس"، دعا بايدن أنصاره إلى التبرع لحملته الانتخابية قائلا: "يبدو أن دونالد ترامب قد فاز لتوّه في ولاية آيوا. إنه بكل وضوح المرشح الأوفر حظاً في المقلب الآخر في هذه المرحلة".

 

وكان ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية 2024، قد أعرب عن شعوره 'بالارتياح' بشأن فوزه المتوقع في ولاية أيوا، واصفا إياه بأنه 'شرف عظيم'.


وقال دونالد ترامب، لـ بروك سينغمان، من قناة فوكس نيوز، فور فوزه على منافسيه: 'أشعر أنني بحالة جيدة'.


وأضاف 'يشرفني كثيرًا هذه النتيجة المبكرة.. إنه لشرف عظيم أن يعلنوا، بعد دقائق، أنني فزت – في مواجهة منافسة ذات مصداقية كبيرة – منافسة رائعة، في الواقع … إنه شيء هائل وشعور هائل.

 

وأصدر رئيس مجلس النواب مايك جونسون بيانًا بعد فوز ترامب المتوقع بسرعة في ولاية أيوا.

 

وقال 'تهانينا للرئيس دونالد ترامب على النصر الساحق في ولاية أيوا!'.

 

واضاف 'اليوم، خرج الناخبون الجمهوريون وسط ظروف قاسية وأظهروا عزمهم على وضع حد للسياسات الاقتصادية الفاشلة والسياسات الحدودية المفتوحة للرئيس بايدن. نحن نقدر كل مرشح ومتطوع وناخب تحدى الصعوبات وشارك في تقليد التجمع العظيم.

 

ومضى في وصف التصويت بأنه 'تأييد للسجل الاستثنائي للرئيس ترامب' و'رؤيته المستمرة لإصلاح اقتصادنا وتأمين حدودنا والدفاع عن الحريات والقيم التي تجعل أمريكا عظيمة'.

 

وتوقع جونسون أن يساعد ترامب في دفع أغلبية الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ لتحقيق 'نصر نهائي' في نوفمبر.

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