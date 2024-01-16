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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ كفرالشيخ:دعم المزارعين لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج

صدى البلد

أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين استمرار جهود الإرشاد الزراعي لمركز البحوث الزراعية ومديرية الزراعة بكفرالشيخ لدعم المزارعين، وتحقيق أعلى معدلات إنتاج للحاصلات الزراعية، فضلا عن تكثيف المرور على الحقول وخاصة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق التنمية الزراعية بمحافظة كفرالشيخ.


جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم الثلاثاء جهود الفرق الإرشادية الريفية التي نظمها مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة بالمحافظات من خلال قيام الفريق الإرشادي الريفي بمحافظة كفر الشيخ، بتنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية بمركز قلين.
وأوضح جمال - في بيان - أن المتابعة هدفها تحقيق أعلى معدلات الإنتاج دعما للمزارعين، مشيرا إلى أنه تم المرور والمعاينة الحقلية لمحصول البصل في قرية المنشلين، وتم فحص النباتات والتأكد من عدم وجود أي حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية؛ وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين سواء ما يتعلق بخدمة المحصول والمعدلات السمادية اللازمة، الري، وكذا المكافحة المتكاملة والآفات والحشائش واستخدام المبيدات الموصى بها بالمعدلات المناسبة.

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