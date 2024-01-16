استغاثت بشقيقها من زوجها فتخلص منه.. تفاصيل جريمة الطالبية

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع المتهم بقـ.تل زوج أخته خلال مشاجرة بينهما في الطالبية.

وكشفت التحقيقات، أن الزوج الضحية كان دائم الضرب في زوجته بسبب خلافات بينهما، مما دفع الزوجة بالاستنجاد بأخيها.

وأفادت التحقيقات، أنه في يوم الواقعة، توجه المتهم (شقيق الزوجة) لمعاتبة الزوج على ضربه لأخته، فنشبت مشاجرة بينهما، على إثرها استل الشقيق سلاحا أبيض، وسدد طعنة نافذة له، فسقط قـ.تيلا في الحال.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقـ.تل أحد الأشخاص بمنطقة الطالبية، توجه على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات، أن المتهم قـ.تل زوج أخته بسبب معاتبته على ضربه لشقيقته.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.