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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للدرجات العلمية للأطباء والتمريض

صدى البلد

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل لجميع تخصصات مقدمى الخدمة الصحية من خلال البرامج الآتية:

1- الدفعة رقم 4 للحصول على شهادة البورد المصرى بالأكاديمية الطبية العسكرية لخريجى كلية الطب البشرى فى التخصصات الآتية "الباطنة وتخصصاتها – الجراحة وتخصصاتها – الأطفال – التخدير – الأشعة التشخيصية –طب الطوارئ – الرعاية المركزة".

2 - الدفعة رقم 1 للحصول على شهادة البورد المصرى بالأكاديمية الطبية العسكرية لخريجى كلية التمريض فى بورد تمريض الطوارئ والحالات الحرجة.

3 - الدفعة رقم 1 للحصول على شهادة البورد المصرى بالأكاديمية الطبية العسكرية لخريجى كلية الصيدلة فى بورد الصيدلة الإكلينيكية.

4 - الدفعة رقم 1 للحصول على شهادة البورد المصرى بالأكاديمية الطبية العسكرية لخريجى كلية العلاج الطبيعى فى بورد العلاج الطبيعى.

5 - الدفعة رقم 5 للحصول على شهادة البورد المصرى بالأكاديمية الطبية العسكرية لإدارة المستشفيات والرعاية الصحية الاستراتيجية المهنية المعتمدة دوليًا بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

6 - الدبلومات المهنية للتخصصات الآتية:

- دبلومة إدارة المستشفيات لتخصصات "الأطباء البشريين – الصيادلة – أطباء الأسنان"
- دبلومة إدارة الجودة والاعتماد فى المنشأت الصحية لجميع مقدمى الخدمة الصحية.
- دبلومة مكافحة العدوى لجميع مقدمى الخدمة الصحية.
- دبلومة التغذية الإكلينيكية للأطباء البشريين.
- - دبلومة التغذية العلاجية لجميع مقدمى الخدمة الصحية.
- - دبلومة اقتصاديات الصحة لجميع مقدمى الخدمة الصحية.
- دبلومة الطب الصينى التقليدي "الأساسى" لتخصصات "الأطباء البشريين - العلاج الطبيعى".
- - دبلومة الليزر وتجميل الجلد للأطباء البشريين.
- دبلومة إدارة التمريض لتخصصات التمريض.
-  دبلومة تمريض المسنين لتخصصات التمريض.
- دبلومة نظم البحث العلمى لجميع مقدمى الخدمة الصحية.

على أن يتم التسجيل للشهادات المشار إليها حتى 10/2/2024 بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية الكائن فى 7 شارع إحسان عبدالقدوس الخليفة المأمون منشية البكرى بجوار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

الأكاديمية الطبية العسكرية

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والعلاج الطبيعى والصيادلة والتمريض بتلك التخصصات للعسكريين والمدنيين.

الأكاديمية الطبية العسكرية القوات المسلحة شهادة البورد المصرى كلية الطب كلية التمريض الهيئة الهندسية

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