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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة: ضعف المياه عن بعض المناطق بفيصل والهرم غداً

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ أعمال مد مواسير مياه صلب قطر ٣٠٠ مم على سطح محطة مترو العريش، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الانفاق، الأمر الذي يتطلب غلق المياه لنهو أعمال الربط على الخط الرئيسي واللحامات الجانبية . 

وقالت محافظة الجيزة ، إنه سوف ينتج عن ذلك ضعف المياه بمناطق : "الكوم الأخضر ما بين فيصل والهرم، واجهة شارع فيصل من شارع ضياء حتى المريوطية، واجهة الهرم من السجل المدني حتى المريوطية" وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءاً من الساعة الحادية عشر مساء يوم الأربعاء الموافق ١٧/ ١ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الخميس الموافق ١٨/ ١ / ٢٠٢٤.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه للمناطق المتاثرة بصورتها الطبيعية.

كما وجه المحافظ رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات بالتنسيق مع الشركة . 

وتنوه محافظة الجيزة ، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بضعف المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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