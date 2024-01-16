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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

أورمان الشرقية تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام" لتوزيع بطاطين وألحفة الشتاء

صدى البلد

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية إنه أطلقت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتى تستهدف توزيع الآلاف من الألحفة والبطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظة الشرقية لمجابهة فصل الشتاء ولحمايتهم من الصقيع وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الشرقية، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية،الي الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى الشرقية برعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية،  وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وكيل صحة الشرقية يجتمع باللجنة العلمية ومشرف المناظير بالمديرية لمناقشة تطوير الخدمات الطبية

وأوضح شعبان، أنه من خلال "ستر ودفا" يمكن للمتبرعين ان يقوموا بالتبرع لحملة ستر ودفا واطعام بالمشاركة فى توفير 2 بطانية بتكلفة 240 جنيها، أو 3 بطانية بـ 360 جنيها، أو توفير 2 بطانية ولحاف بـ 455 جنيها، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين.

وأشار "شعبان" إلى أن توزيع الحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

الأسر الاولى بالرعاية التضامن الاجتماعي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشتاء بمحافظة الشرقية تطوير الخدمات الطبية جمعية الاورمان في الشرقية مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية مديرية التضامن الاجتماعي

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