رئيس النواب يطالب الأعضاء بالهدوء قبل إعادة المداولة على قانون الإجراءات الجنائية

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،الاعضاء بالهدوء داخل القاعة وذلك لإعادة المداولة حول بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية .

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي : أرجو من الأعضاء العودة للمقاعد والهدء وعدم الكلام أثناء الجلسة .



وعاود قائلا: أى نائب يطلب الحديث لابد من تقديم طلب للأمين العام .

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي :حسنا فعلت الحكومة بالنظر والدارسة لمشروع القانون وهو ما أدي إلي إعادة النظر والمداولة علي مادة واحدة فقط .لافتا إلي إنه تم تأجيل المناقشة من الأمس لليوم لاعطاء فرصة للحكومة للدراسة خاصة وأنها طلبت بالأمس إعادة المدوالة علي أكثر من مادة.

وبعد دراسة وزير العدل لمشروع القانون بتان وجد أن هناك مادة واحدة فقط طلب المداولة عليها .

وبدأ مجلس النواب إعادة المداولة علي المادة 381 والتي طلبت الحكومة إعادة المدوالة عليها.

