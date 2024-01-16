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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات قوية

المرشد الإيراني: اليمنيون قطعوا شرايين إسرائيل الحيوية.. والاحتلال خسر الحرب

المرشد الإيراني
المرشد الإيراني

أكد المرشد الإيراني على خامنئي ان ما أنجزه اليمنيين في الوقوف مع الفلسطينيين عمل كبير يستحق الإشادة والتقدير، وفق ماذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وذكر  المرشد الإيراني أن اليمنيين قطعوا شرايين إسرائيل الحيوية ولم يهابوا  تهديدات الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هناك إجماع واسع بأن الكيان الصهيوني خسر الحرب في غزة وأصبح مهزوما ومتفككا.

من جانبه، ذكر قائد القوات الجوية في الحرس الثوري أنه تم  قصف المقر الصهيوني في أربيل بالعراق بـ 11 صاروخا باليستيا.

كما استهدفوا بنجاح عبر 4 صواريخ باليستية مقرات الجماعات التكفيرية في إدلب بسوريا.

المرشد الإيراني علي خامنئي اليمنيون الفلسطينيين قطعوا شرايين إسرائيل الكيان الصهيوني خسر الحرب غزة

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