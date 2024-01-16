المرشد الإيراني: اليمنيون قطعوا شرايين إسرائيل الحيوية.. والاحتلال خسر الحرب

تصريحات قوية

أكد المرشد الإيراني على خامنئي ان ما أنجزه اليمنيين في الوقوف مع الفلسطينيين عمل كبير يستحق الإشادة والتقدير، وفق ماذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وذكر المرشد الإيراني أن اليمنيين قطعوا شرايين إسرائيل الحيوية ولم يهابوا تهديدات الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هناك إجماع واسع بأن الكيان الصهيوني خسر الحرب في غزة وأصبح مهزوما ومتفككا.

من جانبه، ذكر قائد القوات الجوية في الحرس الثوري أنه تم قصف المقر الصهيوني في أربيل بالعراق بـ 11 صاروخا باليستيا.

كما استهدفوا بنجاح عبر 4 صواريخ باليستية مقرات الجماعات التكفيرية في إدلب بسوريا.