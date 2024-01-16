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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم القاهرة تنهي استعداداتها لاستقبال 201289 طالبا بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية غدا

مدير مديرية التربية
مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، الانتهاء من كافة الاستعدادات لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول ، والتى تنطلق غداً الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/١٧

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 غداً الأربعاء، سوف يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان فى مادتى  ( اللغة العربية - التربية الدينية).

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 حفاظا على صحة وسلامة الطلاب. 

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه استعداداً لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على صدور تعليمات بعدم منع أى طالب من أداء الإمتحان طوال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

و صرح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بأن عدد الطلاب المتقدمين ل إمتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الدور الأول ( نصف العام) يبلغ (٢٠١٢٨٩) ، منهم (١٠٢٢٣٩) طالب بنين و (٩٩٠٥٠) طالبة بنات موزعين على (٧٧٧) لجنة بالإدارات التعليمية ال٣٥

ونوه  مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إلى أن المديرية شكلت غرف عمليات لمتابعة إمتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع الإدارت التعليمية ال٣٥ متواصلة على مدار اللحظة .

و وجه موسى مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة إمتحانات الشهادة الإعدادية 2024 على مستوى جميع اللجان كلاً فى نطاق إدارته والعمل على تذليل 
كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية  ، 

وأكد موسى على رؤساء لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية 2024  بضرورة ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والسادة المعلمين
والإلتزام بضوابط الإمتحانات ، وعدم اصطحاب الطلبه للهاتف المحمول وإتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  بالقاهرة “عام”

الأربعاء  17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير  : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية

 

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة للمدارس الرياضية

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير 2024 : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم + التربية الرياضية (نظري)

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة "المهني"

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية + الخط العربي

الخميس 18 يناير  : الدراسات الاجتماعية +التكنولوجيا

الأحد 21 يناير  : الرياضيات + الاقتصاد المنزلي  

الإثنين 22 يناير : العلوم + المجال الصناعي

الثلاثاء 23 يناير : المجال الزراعي / التجاري + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية + التربية الدينية


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة "المكفوفين"

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية (ورقة أولى) + اللغة العربية (ورقة ثانية)

الخميس 18 يناير 2024 : الرياضيات (جبر) + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الدراسات الاجتماعية (ورقة أولى) + الدراسات الاجتماعية ( ورقة ثانية)

الإثنين 22 يناير : اللغة الأجنبية (ورقة أولى) + اللغة الأجنبية (ورقة ثانية)

الثلاثاء 23 يناير : التربية الدينية + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير : العلوم


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة  (المهنية وضعاف السمع)

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية

الخميس 18 يناير  : العلوم + علم أصول الصناعة

الأحد 21 يناير  : الدراسات الاجتماعية

الإثنين 22 يناير : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 23 يناير : الرسم الفني + التربية الدينية

الأربعاء 24 يناير : الرياضيات 

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