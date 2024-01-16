عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: يجب تكامل التقنية وتوظيف المنصات لتحقيق الأهداف التعليمية

دور التكنولوجيا في
دور التكنولوجيا في تطوير التعليم

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن دمج التكنولوجيا في التعليم يمثل ركيزة أساسية لتطوير مهارات الطلاب واستعدادهم لمواجهة التحديات المستقبلية، يلعب دورًا حيويًا في توفير التواصل والتنسيق بين عناصر التعليم المختلفة، مما يجعلها متكاملة ومنظمة، مؤكدًا على أهمية توفير أساليب وتقنيات تعليمية حديثة لتحسين تفاعل الطلاب مع عملية التعلم.

txt

شروط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024 والأوراق المطلوبة

txt

تصحيح المفاهيم حول الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي.. محاضرة توعوية بآداب عين شمس

 

وأوضح الخبير التربوي، أن التحول الرقمي في التعليم ليس مجرد عملية تقنية، بل يجب أن يكون عنصرًا أساسيًا في تيسير تحقيق التحولات المرجوة وكفايات تعليم المستقبل، مشيرًا إلى أهمية فهم الرقمنة في التعليم كوسيلة لتحقيق التفرد في التعلم وتحفيز العمل الجماعي.

وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين العملية التعليمية والانتقال إلى التعليم الرقمي من أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير القطاع التعليمي.

دور التكنولوجيا في تطوير التعليم

وركز الدكتور محمد فتح الله، على أن الرقمنة في التعليم تمكن من تطبيق مبادئ التفرد في التعلم، حيث يمكن للطلاب تحديد مساراتهم الخاصة واختيار المواد التعليمية التي تناسب احتياجاتهم، مما يشجع على التعلم الذاتي والاكتساب المستمر للمعرفة.

تحسين نظام التقييم

ونوة أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأن تطوير المنظومة التعليمية في مصر يشمل تحسين المناهج والمنصات التعليمية، بالإضافة إلى تحسين أساليب تقييم الطلاب، ويرى أن هناك حاجة ماسة للابتعاد عن نماذج التقييم التقليدية واعتماد أساليب تقييم متقدمة وشاملة.

دور المنصات التعليمية

وأضاف الخبير التربوي، أن المنصات التعليمية تلعب دورًا حيويًا في تشجيع الطلاب على استكشاف المواضيع الحديثة وتحفيز رغبتهم في البحث والاطلاع على ما هو جديد، ويعتبر هذا التفاعل والاهتمام بالمعرفة الجديدة أحد أهم مميزات المنصات التعليمية.

تطوير كافة جوانب المنظومة التعليمية

ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن تطوير المنظومة التعليمية في مصر يجب أن يشمل كافة جوانب المنظومة، بدءًا من تحسين المناهج الدراسية وصولاً إلى تقييم الطلاب، ويتطلب التحول الرقمي إعادة هيكلة شاملة تغطي جميع جوانب العملية التعليمية.

وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن من خلال تطور التعليم نحو الرقمنة، يمكننا أن نرى أن هذا الاتجاه يعد نقلة نوعية في تحسين تجربة التعلم وتفعيل دور الطلاب، ويجب أن يكون تحول التعليم مرافقًا للتطور التكنولوجي، مع التركيز على الاستدامة وتحقيق تحولات جوهرية في العمليات التعليمية.

أركان التحول الرقمي في التعليم

تفريد التعلم والتعلم الذاتي:

يركز التحول الرقمي على تمكين الطلاب ليكونوا مدركين لتعلمهم الفردي والتطوير الذاتي.

لعمل الجماعي والمشاركة:

يشجع التحول الرقمي على التفاعل والمشاركة، حيث يصبح الطلاب قادرين على تبادل الآراء والمشاركة في مجموعات العمل الافتراضية.

استخدام مفاهيم التعلم التفاعلي:

يُدمج التحول الرقمي مفاهيم التعلم التفاعلي لتحفيز الاستفادة القصوى من التقنيات.

أسباب حرص الوزارة على دمج التكنولوجيا في التعليم:

دعم التفاعل والمشاركة:

يساعد استخدام التكنولوجيا في تشجيع التفاعل والمشاركة الفعّالة، مما يعزز استعداد الطلاب لمستقبل أفضل.

تحسين نواتج التعلم:

تسعى الوزارة لتوفير منصات وقنوات تعليمية لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة من نظام التعليم المطور.

التعليم تطوير التعليم تقنيات تعليمية حديثة الطلاب دمج التكنولوجيا تطوير مهارات الطلاب Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

موضوعات متعلقة

خبير تعليمي: الجهود المصرية في مجال محو الأمية تحقق نجاحًا فعالًا

كيف يسهم مشروع محو الأمية بجامعة حلوان في تقديم التعليم الابتكاري؟.. تفاصيل

خطوات ومراحل التقدم للجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 .. 75% للطب و70% للصيدلة

ترشيحاتنا

بلينكن يعد زيلينسكي باستمرار المساعدات رغم رفض الكونجرس

اجتماع مجلس الوزراء السعودي| 15 قرارا عاجلا من خادم الحرمين الشريفين.. وتعديل قانون الجمارك الموحد بـ التعاون الخليجي

مباحثات مصرية - يونانية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية غدا

وزير التموين يكشف السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع الغذائية

الثلاثة مسئولون.. تفاصيل اتهامات طبيب وممرضتين بالتسبب في وفاة طفل

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي لبحث التعاون العسكري المشترك| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوية جهاز المناعة.. فوائد تناول البرتقال في فصل الشتاء

سيد معوض يكشف حقيقة خلافه مع بركات.. ومدحت شلبي يسخر من فيتوريا | أهم أخبار الرياضة

قبل أحمد عبدالعزيز.. إعلاميون تعرضوا للإيقاف عن العمل أبرزهم ريهام سعيد ومدحت شلبي

صور أقمار صناعية تؤكد تحرك الخط الساحلي الياباني من مكانه..هل الزلزال السبب؟

فيديو

أسعار مميزة وشروط سهلة.. احجز شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه| تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. ماذا سيحدث ؟

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

معجب هيفاء يبكي ويقبل يدها.. وآخر طلب الزواج من نوال الزغبي على الهوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ