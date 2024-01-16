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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور كولر| رضا سليم وأحمد عبدالقادر يؤديان تمارين استشفائية خلال مران الأهلي

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للفترة القادمة.‏
 

وحرص مارسيل كولر المدير الفني، على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور ‏المتعلقة ببرنامج الإعداد والتدريبات الخاصة بالفترة المقبلة.‏
 

وخاض الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين ‏المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.‏
وأدى الثنائي رضا سليم وأحمد عبدالقادر فقرات البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران ‏الفريق.‏

أحمد عبد القادر البرنامج التأهيلي التتش بالجزيرة الجهاز المعاون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين الدوليين بطولة كأس الأمم الإفريقية ملعب مختار التتش بالجزيرة

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