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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطأ استراتيجي.. محادثات بين إيران والأمم المتحدة بشأن الضربات الأمريكية على اليمن

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني والأمين العام للأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تحدث في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن الهجمات الأمريكية والبريطانية الأخيرة على اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، أن عبداللهيان وصف الضربات الصاروخية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على أماكن تسيطر عليها مليشيات الحوثي في اليمن بأنها "خطأ استراتيجي سيؤدي إلى التصعيد في المنطقة".

ووفقا للخارجية الإيرانية، أكد عبد اللهيان أيضاً على "الموقف الإيراني الثابت لضمان الملاحة الآمنة في البحر الأحمر"، قائلا إن هدف ميليشيات الحوثي الرئيسي هو إنهاء الحرب في قطاع غزة. 

كما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن قلقه بشأن الوضع في قطاع غزة، وأعلن استعداد إيران لإرسال مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، بحسب البيان الخارجية الإيرانية.

جدير بالذكر، أنه في ليلة 12 يناير الماضي، هاجمت القوات البريطانية والأمريكية منشآت البنية التحتية للحوثيين في عدة مدن يمنية، بما في ذلك عاصمة البلاد صنعاء ومدينة الحديدة على الساحل الغربي. 

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن العملية جاءت ردا دفاعيا على "هجمات الحوثيين غير المسبوقة" على السفن التجارية في البحر الأحمر.

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