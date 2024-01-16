أسلحة متقدمة وفتاكة.. القيادة المركزية الأمريكية تكشف عن دعم إيران للحوثيين |شاهد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية تضبط أسلحة إيرانية متقدمة كانت متجهة إلى الحوثيين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس، إنه في يوم 11 يناير الماضي وأثناء إجراء التحقق من العلم، قامت قوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية بمصادرة مركب شراعي ليلا يقوم بنقل غير قانوني لمساعدات عسكرية متقدمة من إيران لإعادة إمداد قوات الحوثيين في اليمن كجزء من حملة الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون سفن الشحن التجارية الدولي.

وأضافت القيادة المركزية ، أن القوات البحرية الأمريكية العاملة على متن سفينة USS LEWIS B PULLER (ESB 3)، مدعومة بطائرات هليكوبتر وطائرات جوية بدون طيار، قامت بعملية صعود معقدة للمركب الشراعي بالقرب من ساحل الصومال في المياه الدولية لبحر العرب.

وأوضحت أن القوات الأمريكية استولت على صواريخ باليستية إيرانية الصنع، ومكونات الصواريخ وصواريخ كروز، وتشمل العناصر المضبوطة أجهزة الدفع والتوجيه والرؤوس الحربية للصواريخ الحوثية الباليستية متوسطة المدى (MRBMs) وصواريخ كروز المضادة للسفن (ASCMs)، بالإضافة إلى المكونات المرتبطة بالدفاع الجوي.

ووفقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية، يشير التحليل الأولي إلى أن الحوثيين استخدموا هذه الأسلحة نفسها لتهديد ومهاجمة البحارة على متن السفن التجارية الدولية التي تعبر البحر الأحمر.

وبحسب البيان، تعد هذه هي أول عملية مصادرة للأسلحة التي زودتها إيران بالحوثيين منذ بداية هجمات الحوثيين على السفن التجارية في نوفمبر 2023، كما تعتبر أيضا هي أول مصادرة لصواريخ باليستية وصواريخ كروز إيرانية متقدمة بواسطة البحرية الأمريكية منذ نوفمبر 2019.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحوثيين في اليمن ينتهك قرار الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 والقانون الدولي.

وعلى جانب آخر، أشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن اثنان من قوات البحرية الأمريكية تم الإبلاغ عن فقدهما في البحر سابقًا، وقد شاركا بشكل مباشر في هذه العملية.

ضبط الأسلحة الإيرانية

من جانبه، قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "إننا نجري بحثًا شاملاً عن زملائنا المفقودين".

واعتبرت قوات البحرية الأمريكية، أن المركب الشراعي غير آمن وأغرقته، ويتم تحديد التصرف في أفراد طاقم المركب الشراعي البالغ عددهم 14 فردًا وفقًا للقانون الدولي.

وأضاف كوريلا: "من الواضح أن إيران تواصل شحن المساعدات العسكرية المتقدمة إلى الحوثيين"، لافتا إلى أن هذا مثال آخر على كيفية قيام إيران بزرع عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة في انتهاك مباشر لقرار الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 والقانون الدولي.

وتابع: "سنواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لكشف واعتراض هذه الجهود، وفي نهاية المطاف استعادة حرية الملاحة".