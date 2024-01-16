عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكافؤ الفرص بالشرقية تعلن تنظيم مسابقة لاختيار الأم والأب المثاليين من الموظفين

صدى البلد

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الشرقية ،عن تنظيم مسابقة لاختيار الأم المثالية والأم القدوة (التي لم تنجب أطفال لكنها أحسنت رعاية أسرتها) والأم المعيلة (التي احسنت رعاية اسرتها رغم عدم وجود العائل)، والأم من ذوى الإحتياجات الخاصة (التي أحسنت رعاية أسرتها رغم تحديها ) ، والأم لطفل من ذوى الإحتياجات الخاصة (بشرط تنمية مهاراته بحيث تم دمجة في المجتمع ) والأم لأحد الموظفين أو الموظفات المميزين (بشرط يكون لها قصة نجاح مميزة ) والأب المثالى (هو من له بنتان أو أكثر ولم يرزق بذكور ولكنه رضى بالبنات واحسن تربيتهم) ، وذلك على مستوى ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها للعام الخامس على التوالي.

 وتقام المسابقة تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، داعية من يرغب من الموظفين و الموظفات ، والعاملين أوالعاملات في التقديم ، لتقديم قصة كفاحه والمستندات المطلوبة إلى مسئول وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها.

فى سياق متصل أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المرأة لها دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل منه بل مكون أساسى له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأوضح أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة ،مشيراً الى أهمية دور الأب في قيادة الأسرة ، فكم من الآباء أناروا طريق أبنائهم، ووضعوا حكمتهم وخبرتهم بين أيديهم ليستمدوا منها ما يفيدهم في كل ما يواجههم من عثرات الحياة ، لذلك تحرص الدولة على تكريم الأمهات والأباء الذين لهم قصص كفاح كل عام وذلك في ضوء الإحتفال بعيد الأسرة.

من جانبه أوضح المهندس محمد الصافى سكرتير عام محافظة الشرقية أن الهدف من تنظيم مسابقة اختيار الأم المثالية والأب المثالى هو تعظيم لدور الأسرة العاملة، موضحا  الشروط المقررة للتقديم في المسابقة اختيار الأم المثالية 2024 وهي على النحو التالي:-

أن يكون المرشح أو المرشحة إحدى العاملين بديوان عام المحافظة، أو المراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها.

ألا يقل السن عن 45 سنة.

ألا يزيد عدد الأبناء عن 4 أبناء.

أن يكون للأم أو الأب قصة عطاء واضحة.

لابد من حصول جميع الأبناء على مؤهل عالي.

قافلة طبية تعالج 2092 مواطنا مجانا بقرية بالشرقية

ويتم تقديم المستندات المطلوبة وهى كالتالى:-

إقرار قانونى من المرشحة بعدم قرابتها إلى عضو من أعضاء اللجنة - قصة قصيرة لا تزيد عن صفحة واحدة ( تظهر ظروف الحالة تفصيلاً).

إقرار الحالة الإجتماعية من جهة العمل مختوم وموقع عليه من جهة العمل - بيان حالة وظيفية مختوم من جهة العمل

عدد 2 صورة شخصية للمرشحة - صورة بطاقة الرقم القومى للمرشح او المرشحة  وجه وظهر فى صفحة واحدة - صور شهادة الميلاد الخاصة بالأبناء

صورة شهادة وثيقة الزواج أو شهادة وفاة الزوج

الشهادة المرضية فى حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة

صور معتمدة للمؤهلات الدراسية للأبناء

التأكيد على أن يدون بالملف رقم تليفون صحيح.

صورة من شهادة التأهيل للأم او الأبن من ذوى الاحتياجات الخاصة ).

وسيتم إختيار سبع  مرشحين من بين المتقدمين ويحصل الفائز أو الفائزة على شهادة تقدير ومبلغ مالي قدرة خمسة آلاف جنيه.

الإحتياجات الخاصة الام المثالية التنمية المستدامة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومي هداف التنمية المستدامة من ذوى الاحتياجات الخاصة ممدوح غراب محافظ الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على فيسبوك : تم الطلاق رسميا بيني وبين أحمد العوضي

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد

ترشيحاتنا

مصر تفتح ذراعيها لابن غزة| أم الدنيا تداوي جراح وائل الدحدوح.. تفاصيل عملية الإجلاء

تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو لمقر الموساد في أربيل بعد قصفه| شاهد

سلسلة Redmi Note 13 تغزو السوق.. برخص التراب وكاميرا 200 ميجابكسل ومواصفات خرافية

بيان عاجل من الحوثيين بعد قصف سفينة بالصواريخ في البحر الأحمر

جبلها تروما.. سخرية الجمهور من طلاق ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

كلها انتهت بالانفصال.. أعمال فنية تنبأت بمصير علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

هل يؤجل الامتحانات؟.. الجديري المائي يسبب مضاعفات خطيرة.. وهذه حقيقة انتشاره بالمدارس

فيديو

من وفاة نجل جورج وسوف لانفصال العوضي وياسمين.. كيف صدفت توقعات ليلى عبداللطيف

تمنى العمل معها وانفصلوا فجأة.. تفاصيل قصة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بسبب الضرائب.. الفنان عادل إمام يلجأ للقضاء

مرض منتشر بالمدارس وتحرك عاجل من الحكومة | ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ