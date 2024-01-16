تكافؤ الفرص بالشرقية تعلن تنظيم مسابقة لاختيار الأم والأب المثاليين من الموظفين

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الشرقية ،عن تنظيم مسابقة لاختيار الأم المثالية والأم القدوة (التي لم تنجب أطفال لكنها أحسنت رعاية أسرتها) والأم المعيلة (التي احسنت رعاية اسرتها رغم عدم وجود العائل)، والأم من ذوى الإحتياجات الخاصة (التي أحسنت رعاية أسرتها رغم تحديها ) ، والأم لطفل من ذوى الإحتياجات الخاصة (بشرط تنمية مهاراته بحيث تم دمجة في المجتمع ) والأم لأحد الموظفين أو الموظفات المميزين (بشرط يكون لها قصة نجاح مميزة ) والأب المثالى (هو من له بنتان أو أكثر ولم يرزق بذكور ولكنه رضى بالبنات واحسن تربيتهم) ، وذلك على مستوى ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها للعام الخامس على التوالي.

وتقام المسابقة تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، داعية من يرغب من الموظفين و الموظفات ، والعاملين أوالعاملات في التقديم ، لتقديم قصة كفاحه والمستندات المطلوبة إلى مسئول وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها.

فى سياق متصل أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المرأة لها دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل منه بل مكون أساسى له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأوضح أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة ،مشيراً الى أهمية دور الأب في قيادة الأسرة ، فكم من الآباء أناروا طريق أبنائهم، ووضعوا حكمتهم وخبرتهم بين أيديهم ليستمدوا منها ما يفيدهم في كل ما يواجههم من عثرات الحياة ، لذلك تحرص الدولة على تكريم الأمهات والأباء الذين لهم قصص كفاح كل عام وذلك في ضوء الإحتفال بعيد الأسرة.

من جانبه أوضح المهندس محمد الصافى سكرتير عام محافظة الشرقية أن الهدف من تنظيم مسابقة اختيار الأم المثالية والأب المثالى هو تعظيم لدور الأسرة العاملة، موضحا الشروط المقررة للتقديم في المسابقة اختيار الأم المثالية 2024 وهي على النحو التالي:-

أن يكون المرشح أو المرشحة إحدى العاملين بديوان عام المحافظة، أو المراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها.

ألا يقل السن عن 45 سنة.

ألا يزيد عدد الأبناء عن 4 أبناء.

أن يكون للأم أو الأب قصة عطاء واضحة.

لابد من حصول جميع الأبناء على مؤهل عالي.

ويتم تقديم المستندات المطلوبة وهى كالتالى:-

إقرار قانونى من المرشحة بعدم قرابتها إلى عضو من أعضاء اللجنة - قصة قصيرة لا تزيد عن صفحة واحدة ( تظهر ظروف الحالة تفصيلاً).

إقرار الحالة الإجتماعية من جهة العمل مختوم وموقع عليه من جهة العمل - بيان حالة وظيفية مختوم من جهة العمل

عدد 2 صورة شخصية للمرشحة - صورة بطاقة الرقم القومى للمرشح او المرشحة وجه وظهر فى صفحة واحدة - صور شهادة الميلاد الخاصة بالأبناء

صورة شهادة وثيقة الزواج أو شهادة وفاة الزوج

الشهادة المرضية فى حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة

صور معتمدة للمؤهلات الدراسية للأبناء

التأكيد على أن يدون بالملف رقم تليفون صحيح.

صورة من شهادة التأهيل للأم او الأبن من ذوى الاحتياجات الخاصة ).

وسيتم إختيار سبع مرشحين من بين المتقدمين ويحصل الفائز أو الفائزة على شهادة تقدير ومبلغ مالي قدرة خمسة آلاف جنيه.