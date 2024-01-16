الخارجية السودانية: تجميد التعاون مع منظمة إيجاد بسبب دعوة "حميدتي"

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء تجميد التعاون مع منظمة الإيجاد بشأن ملف السلام في البلاد.

وأشارت الخارجية السودانية في بيان لها أنها خاطبت نظيرتها في جيبوتي التي تترأس المنظمة، لافتة إلى أن تجميد التعامل مع إيجاد يأتي ردا على التجاوزات التي ارتكبتها رئاسة المنظمة، بإقحام الوضع في السودان ضمن جدول أعمال القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء دول وحكومات إيجاد المقرر عقدها في العاصمة الأوغندية كمبالا يوم الخميس 18 يناير 2024.

ولفت بيان الخارجية السودانية إلى أن انعقاد قمة إيجاد الاستثنائية في أوغندا يأتي دون التشاور مع السودان، إلى جانب قائد ميليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي" لحضور القمة في سابقة خطيرة في تاريخ الإيجاد.

واعتبرت الخارجية السودانية أن دعوة "حميدتي" إلى قمة إيجاد انتهاكا لسيادة السودان فضلا عن كونه مخالفة جسيمة لميثاق المنظمة والقواعد التي تحكم المنظمات الإقليمية والدولية.