جامعة السادات تنفذ خطة إخلاء تجريبية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية





نفذت جامعة مدينة السادات سيناريو خطة الإخلاء في حالات الطوارئ بمعهد الدراسات والبحوث البيئية وشملت التجربة (مبنى المعهد – خيمة الامتحانات) ، وذالك تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح محمد السعيد عرفة، عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية، والدكتورة أماني محمد عبد العال، وكيل المعهد لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك المعهد في تنظيم وتنفيذ خطة الإخلاء؛ الدكتور صبري شاهين، مدير مركز إدارة المخاطر بالجامعة، والدكتور محمود عيد، مدير الإدارة الطبية بالجامعة، والأستاذ عادل القاضي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، والدكتور وليد بسيوني، مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير المستمر، والدكتور أحمد جمال الدين، مدير وحدة إدارة المخاطر بالمعهد، والسادة أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين بالمعهد، وإدارة الأمن بالجامعة، وطلاب الفرقة 17 للدبلوم المهني للسلامة والصحة المهنية.



هدفت التجربة إلى التدريب على خطة الإخلاء، وتحديد مصادر الخطورة ومدى توافر متطلبات الأمن والسلامة لتأمين الأفراد والمنشآت بالمعهد، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الإصابة للعنصر البشري أو مسببات الخسائر المادية داخل المعهد، وكذلك التدريب على كيفية إخلاء الفعلي لمبنى المعهد وخيمة الامتحان من شاغليه في الحالات الطارئة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامتهم وكفالة الطمأنينة والاستقرار والأمن لهم.