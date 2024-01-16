سياحة وفنادق السادات تناقش رسالة ماجستير بعنوان "الجناح في مصر القديمة"

ناقشت كلية السياحة و الفنادق بجامعة مدينة السادات اليوم ، رسالة الماجستير للباحثة الشيماء إبراهيم المراكبى بقاعة السمينار بعنوان "الجناح فى مصر القديمة عصر الدولة الحديثة"

الرسالة تحت إشراف كل من : الدكتوره هدى عبدالله قنديل، أستاذ اللغة المصرية القديمة كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات، والدكتور هشام عزالدين ذكى الأستاذ المساعد بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات، الدكتوره أميرة كامل، مدرس التاريخ اليونانى الرومانى كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات .



وتضم لجنة الحكم والمناقشة كلا من :

الدكتور جمال الدين عبدالرازق عبدالمنعم، أستاذ اللغة المصرية القديمة كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، والدكتورة هدى عبدالله قنديل، أستاذ اللغة المصرية القديمة كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات، والدكتور هشام عزالدين ذكى، الأستاذ المساعد بقسم الإرشاد السياحى كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات، والدكتور ماهر همام محمد، الأستاذ المساعد بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات.

تناولت الدراسة الجناح ودلالاته الرمزية فى ضوء الفكر المصرى القديم ، كما تناولت الدراسة عدد كبير من المناظر التى تم تصوير الجناح بها والتى توضح أهمية الجناح فى توفير الحماية والدعم للملوك ، وتناولت الدراسة أهم المعبودات التى إرتبطت بالجناح .



وفى ختام المناقشة أعلنت لجنة الحكم والمناقشة حصول الباحثه الشيماء إبراهيم المراكبي على درجة الماجستير في قسم الإرشاد السياحي ، وتهنئتها من قبل لجنة الإشراف والحكم والأسره والزملاء والتقاط الصور التذكارية .