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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنى سويف .. ضبط كميات من الدقيق المدعم ولحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية

صدى البلد

تواصل محافظة بني سويف تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لمواجهة كافة صور احتكار السلع والغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية والتموينية، وذلك تحت إشراف مباشر من محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، في إطار توجيهات القيادة السياسية، التي تترجمها الحكومة لجهود متواصلة على مدار الساعة، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية التي تتماس مع احتياجات المواطن اليومية.

وفي هذا السياق قاد"اليوم" السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ،حملة للجنة المستهلك التي تضم:التموين وجهاز حماية المستهلك والعلاج الحروغيرها من الجهات المختصة، وذات الصلة ،وذلك بحضور فواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف،  سامح يس حماية المستهلك،الدكتور سامي الدهشوري الطب البيطري  أحمد حسين _ التموين والتجارة الداخلية،  الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة ومسؤولى الأغذية بمديرية الصحة ومباحث التموين وبعض المختصين المعنيين.

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وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية ، و8 محاضر لتدني مستوى النظافة العامة ، و10 محاضر لعدم إصدار فواتير ، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، بجانب ضبط والتحفظ على 3 طن لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية ، و13 شيكارة دقيق مدعم داخل أحد المخابز السياحية ، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانوينة المتبعة في هذا الصدد

كما اطمأن السكرتير العام المساعد "خلال زيارته لعدد من الهابيرات والمحلات "على توافر السلع ، خاصة الأساسية ، وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، ضمن خطة المحافظة في توفير السلع الأساسية والإستراتيجية ، و اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتحرير المحاضر لردع المخالفين ومواجهة الغش التجاري أو الاحتكار وحجب السلع.

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