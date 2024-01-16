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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حنان زينال تكشف أسباب الابتلاءات الصغيرة في الحياة

الدكتورة حنان زينال
الدكتورة حنان زينال

قالت الدكتورة حنان زينال، خبيرة علم الطاقة، إن العمود الفقري يجمع كل المشاكل ولذلك يكون متعب عند كل الناس، ويجب التنفس بفتحة أنف واحدة لمدة دقيقتين قبل النوم لتنظيف العمود الفقري


أضافت الدكتورة حنان زينال، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن كوكب بلوتو يظل في البرج الواحد أجيال كثيرة لبعده عن الشمس، وحاليا في شهر يناير يعيش فترة تغيير أجيال


وأضافت زينال، أن الإنسان يشعر أنه مشدود بسبب الظواهر الفلكية وحركات كوكب بلوتو وهذا يجبر الإنسان على تغافل أي لحظات سعيدة.


واختتمت حديثها قائلة: الإله بيحبك وخلقك في الكون لأنه يحبك، ربنا لما يعطيك ابتلاء صغير عشان أنت بعدت وتكون بمثابة قرصة ودن كي ترجع وتقول يارب مش عشان يضايقك.
 

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