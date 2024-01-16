وزير الخارجية المجري: العقوبات المفروضة على روسيا لم تجلب السلام في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا فشلت في إرغام اقتصادها على الركوع، أو تحقيق السلام في أوكرانيا.

وأشار وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إلى أن كل ما تم القيام به على هذا الخط لم يكن ناجحا، مضيفا أنه تم تزويد أوكرانيا بالكثير من الأسلحة والكثير من المال، لكن الصراع كان مستمرًا، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وتابع "تم دفع أموال كثيرة لأوكرانيا، لكن تدمير أوكرانيا مستمر وبالمثل، فإن عقوبات الاتحاد الأوروبي لم تُركع الاقتصاد الروسي ولم تقربنا من السلام”.