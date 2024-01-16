أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن خبر أنفصال الثنائي فأعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز اليوم، طلاقها من الفنان أحمد العوضي، مما تسببت في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ البعض في نشر صور الثنائي على السوشيال ميديا باعتبارهما قصة حب رومانسية من العيار الثقيل.



وعلق جمهور ياسمين عبد العزيز على منشور إعلانها بالطلاق على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، «ده مقلب اكيد، بتهزري صح، مستحيل ده يحصل، كلام المنجمين طلع صح ولا ايه ».



كما كتب أحمد العوضي على الفيسبوك، نفس المنشور أيضا، وقال: تم الطلاق بيني وبين ياسمين وبيننا كل الاحترام والتقدير.

ولاحظ الجميع أن أكثر وأول تعليق على خبر انفصالهما كان له علاقة بالتنبؤ، حيث تداول عدد كبير من جمهور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، فيديو خبيرة الفلك الشهيرة ليلى عبد اللطيف وهي تتنبأ بطلاق الثنائي في 2024 أو 2025، وعلقوا على الفيديو بأن كلامها تحقق على أرض الواقع في أول شهر بالسنة على الرغم من سخرية العوضي وياسمين من حديثها منذ ايام قليلة فقط.



وكانت تنبأت إحدى خبيرات علم الفلك قبل رأس الميلادية 2024، بانفصال العوضي وياسمين عبد العزيز، ولكن لم يأخذ أحد منهم كلامها على محمل الجد.

ووقتها رد العوضي على ما تردد بشأن تنبؤات طلاقه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، كذب المنجمون و لو صدقوا.



كما نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع الفيديو أثناء حوار خبيرة الفلك مع الإعلامي اللبناني نيشان، وعلقت عليه قائلة « يا ساتر يارب .. بلاش انتي يا ليلى».

وأكثر ما اثار دهشة جمهور ياسمين عبد العزيز هو أن هذا الطلاق جاء بالتزامن مع يوم عيد ميلادها، حيث أنه تحتفل اليوم الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ 44، وحرص الفنان أحمد العوضي على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز برسالة رومانسية لها.



ونشر العوضي صورة رومانسية تجمعه مع ياسمين عبد العزيز، وعلق علي الصورة، كاتبًا: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي.. العمر كله في صحة وسعادة ونجاح".

ايضا جاء خبر الانفصال بعد ظهورهما المبهج سويا في حفل توزيع جوائز وشوشة، حينما رفعت ياسمين عبد العزيز علم فلسطين، واحتفى بهم المتواجدين مع إبراز الرومانسية بينهما.

ولكن في هذا اليوم تساءل البعض عن حقيقة حمل ياسمين عبد العزيز، وسأل أحد المراسلين ياسمين عبد العزيز عن حقيقة انتظارها مولود جديد من أحمد العوضي؟ مما أربكها بشكل كبير لكن العوضي دافع عن الأمر وتسبب في إحراجها.

وبعد هذا الحفل الذي ظهرا فيه سويا، ظهر أحمد العوضي بمفرده في العرض الخاص لفيلمه الاسكندراني، وقال إن سبب غيابها هو مرضها الشديد، ولكنها واظبت على تشجيعه ونشر صور وفيديوهات له عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

وكان مقرر أن يتواجد أحمد العوضي في مصر حاليا للاحتفال بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز لكنه تغيب بسبب انشغاله بالدعاية لفيلمه في دول الخليج.

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