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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على تفاصيل الواقعة المأساوية لإلقاء جثتين أمام مشرحة بأسوان

حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية

فى كل يوم نسمع ونشاهد عن وقائع مأساوية هنا أو هناك، وفى محافظة أسوان تم وقوع واقعة مأساوية حيث قام مجهولون بإلقاء جثتين أمام مشرحة إدفو شمال أسوان

وعن تفاصيل الواقعة فقد كانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً من الأهالي يفيد بعثورهم على جثتين أمام مشرحة إدفو شمال أسوان حيث توجه مجهولون إلى هناك وألقوا الجثتين أمام المشرحة، ثم على الفور استقلوا سيارة وفروا هاربين.
 

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حادث 

وسرعان ما انتقلت قوة أمنية إلى موقع ورود البلاغ وذلك حتى يتم عمل الفحوصات والمعاينات اللازمة حول الواقعة، للكشف عن ملابستها وأسباب حدوثها.

وتبين من خلال الفحص أن الجثتين لشخصين وهما محمد البالغ من العمر 19 عام ، مقيم في نجع سبيل بمركز كوم أمبو في محافظة أسوان، وعاطف البالغ من العمر 38 عام ، مقيم في قرية السمطا بمحافظة قنا.

ومن خلال فحص الجثتين تبين إصابتهما بطلقات نارية حيث قررت جهات التحقيق التحفظ عليهما داخل مشرحة إدفو في محافظة أسوان وذلك تمهيداً من أجل عرضهما على الطب الشرعي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة حيث تكثف جهات التحقيق من جهودها حتى يتم ضبط المتهمين في تلك الواقعة، والكشف عن ملابساتها. 

 

 

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