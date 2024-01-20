أقدم عارضة أزياء عاملة.. تشع جاذبية في سن الـ92 وتكشف ماضيها الأليم

تعد الأمريكية كارمن ديل أوريفيس، 92 عاماً، أكبر عارضة أزياء في العالم، ودخلت المجال منذ أن كان عمرها 13 عاماً، ولا تزال تعمل حتى اليوم. كان أول اتصال لكارمن ديل أوريفيس بعالم الموضة، عندما قابلت زوجة المصور هيرمان لاندشوف أثناء ركوبها حافلة إلى فصل الباليه عندما كانت تبلغ من العمر 13 عاماً فقط. رأت ديل أوريفيس أن صورها التجريبية غير ذات جدوى، لأنها كانت هذيلة للغاية، ولكنها ظهرت على غلاف مجلة فوغ لأول مرة وهي بسنّ 15 عاماً، بعد أن أصبحت عارضة الأزياء المفضلة للمصور إروين بلومنفيلد، ومجدداً العام الماضي، ظهرت كارمن ديل أوريفيس على غلاف مجلة فوغ تشيكوسلوفاكيا.

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وقالت كارمن ديل: «على الرجال والنساء الاهتمام بأنفسهم، وأحد أسرار الحفاظ على الجمال هو القيام بما تفعله من أجل الطفل، ورعايته وإطعامه، هذا ما يجب أن نفعله بأنفسنا، برعايتها وحبها، وإعطائها هذا النوع من الطاقة».