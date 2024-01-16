مدير شبكة الجيواستراتيجي للدراسات يكشف أسباب ألمانيا لدعم اسرائيل..فيديو

قال ابراهيم كابان مدير شبكة الجيواستراتيجي للدراسات أن الدول الاوروبية تنقسم في موقفها بين داعم لاسرائيل والوقوف ضدها في محكمة العدل الدولية.

أكد كابون في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة الذي يذاع على قناة اي تي سي أن الدول الاوروبية الكبرى و الاقتصاديات التي تتحكم في الاتحاد الاوروبي تتخذ موقفا مؤيدا للولايات المتحدة الامريكية وهو دعم اسرائيل.

كما أشار إلى أن ألمانيا لن تخرج عن الحراك الأمريكي الأوروبي ولن تخرج عن السياق الامريكي كما أنها داعم أساسي لإسرائيل.

وأوضح أن دعم ألمانيا لاسرائيل له ابعاد منها تاريخي له علاقة بعمليات الإبادة في ألمانيا ثانيا استراتيجي لان المانيا تتعرض لظروف دولية فهي تحت الوصاية الغربية منذ الحرب العالمية الثانية.