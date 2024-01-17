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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة عالمية لشراء القمح

قمح مستورد
قمح مستورد

 أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجة بكراسة الشروط، للشحن من 15 إلى 30 مارس 2024.

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وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية .. مشيرة إلى أنه يجب أن تقدم أسعار العروض FOB على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوما وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوما.

 

 
وأضافت أنه تتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة (يجب التزام المورد بتقديم السعرين)، لافتة إلى أن جلسة فض المظاريف والبت غدا الأربعاء.

وزارة التموين والتجارة الداخلية قمح

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