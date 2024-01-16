توقيع أول قرار استلام عمل لوظيفة معيد بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

وقع الدكتور أسامه شلبية عميد كلية الملاحة وعلوم الفضاء بجامعة بني سويف قرار إستلام العمل بوظيفة معيدة للخريجة نعمه أحمد علي بالكلية، طبقاً لقرار الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة رقم (٣٨) بتاريخ ٢٠٢٤/١/٩.

وتعد نعمة هي أول أنثي تتولي هذا التكليف بالكلية ضمن خمسة معيدين بالكلية.

كما تعد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف من الكليات المتخصصة والأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء، لافتاً إلى أن برنامج العلوم التطبيقية يركز على دراسة تطبيقات الفضاء والملاحة في المجالات المختلفة مثل الاستشعار من البعد، والاتصالات الفضائية، وأنظمة تحديد المواقع العالمية باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية، والتصوير بالأقمار الصناعية، وتحليل البيانات والصور الفضائية، وغيرها من تطبيقات الفضاء الحديثة التي تزداد يوما بعد يوم والتي أصبحت تشكل حجر الزاوية في التقدم التكنولوجي بالعصر الحديث، ويمنح البرنامج درجة بكالوريوس علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تخصص (العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة) وهو التخصص الوحيد بهذا المسمى بالجامعات المصرية والعربية المعني بتطبيقات الفضاء والملاحة الفضائي.



وتتنوع مجالات العمل بعد التخرج من الكلية للطلاب لتشمل العديد من المؤسسات ومن أهمها:



(وكالة الفضاء المصرية التي صدر قرار بإنشائها- وكالة الفضاء الإفريقية التي صدر قرار بأن تكون في جمهورية مصر العربية) بالاضافة لأي هيئة او مركز بحثي متعلق بمجالات الفضاء والاتصالات او الأماكن التي يخدم عليها مجال الفضاء والأقمار الصناعية والملاحة الفضائية ومن هذه الأماكن هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، برنامج الفضاء المصري، الجامعات.



فضلا عن إمكانية العمل بمراكز البحث العلمي، ووزارة الانتاج الحربي، ووزارة الدفاع، والمطارات المدنية والعسكرية، والملاحة البحرية والجوية، وهيئة الطيران المدني، والمحطات الأرضية للأقمار الصناعية، وجميع شركات المحمول، وزارات: الاتصالات – البترول – الكهرباء والطاقة بالاضافة إلي وكالة الفضاء المصرية والإفريقية.





من جانبه قال الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن الكلية لديها العديد من المعامل المتميزة أهمها:



- معمل القمر الصناعي التعليمي (بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية)



- معمل الكترونيات وبرمجيات الفضاء



- معمل الهوائيات وانتشار الموجات



- معمل الروبوتات والمعالجات الدقيقة



- معمل النمذجة السريعة



- معمل تجميع الأقمار الصناعية الصغيرة.



- معمل التصوير وتتبع المواقع الفضائية والفلكية



- معمل تحليل وتصميم وبرمجة المهمات الفضائية



- معمل الحسابات الفلكية



- مرصد فلكي مزود بالتلسكوب الكهروضوئي لتتبع و رصد الاجرام و الظواهر الفلكية والحطام الفضائي.



FB_IMG_1705437776743