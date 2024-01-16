عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توقيع أول قرار استلام عمل لوظيفة معيد بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

صدى البلد

وقع الدكتور أسامه شلبية عميد كلية الملاحة وعلوم الفضاء  بجامعة بني سويف  قرار إستلام العمل بوظيفة معيدة للخريجة نعمه أحمد علي بالكلية، طبقاً لقرار الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة رقم (٣٨) بتاريخ ٢٠٢٤/١/٩.

وتعد نعمة هي  أول أنثي  تتولي هذا التكليف بالكلية ضمن خمسة معيدين  بالكلية.

كما تعد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف من الكليات المتخصصة والأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء، لافتاً إلى أن برنامج العلوم التطبيقية يركز على دراسة تطبيقات الفضاء والملاحة في المجالات المختلفة مثل الاستشعار من البعد، والاتصالات الفضائية، وأنظمة تحديد المواقع العالمية باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية، والتصوير بالأقمار الصناعية، وتحليل البيانات والصور الفضائية، وغيرها من تطبيقات الفضاء الحديثة التي تزداد يوما بعد يوم والتي أصبحت تشكل حجر الزاوية في التقدم التكنولوجي بالعصر الحديث، ويمنح البرنامج درجة بكالوريوس علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تخصص (العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة) وهو التخصص الوحيد بهذا المسمى بالجامعات المصرية والعربية المعني بتطبيقات الفضاء والملاحة الفضائي.

وتتنوع مجالات العمل بعد التخرج من الكلية للطلاب لتشمل العديد من المؤسسات ومن أهمها:

(وكالة الفضاء المصرية التي صدر قرار بإنشائها- وكالة الفضاء الإفريقية التي صدر قرار بأن تكون في جمهورية مصر العربية) بالاضافة لأي هيئة او مركز بحثي متعلق بمجالات الفضاء والاتصالات او الأماكن التي يخدم عليها مجال الفضاء والأقمار الصناعية والملاحة الفضائية ومن هذه الأماكن هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، برنامج الفضاء المصري، الجامعات.

فضلا عن إمكانية العمل بمراكز البحث العلمي، ووزارة الانتاج الحربي، ووزارة الدفاع، والمطارات المدنية والعسكرية، والملاحة البحرية والجوية، وهيئة الطيران المدني، والمحطات الأرضية للأقمار الصناعية، وجميع شركات المحمول، وزارات: الاتصالات – البترول – الكهرباء والطاقة بالاضافة إلي وكالة الفضاء المصرية والإفريقية.
 

نائب محافظ بني سويف يبحث إجراءات وآليات النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة

بنى سويف .. ضبط كميات من الدقيق المدعم ولحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية


من جانبه قال  الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن الكلية لديها العديد من المعامل المتميزة أهمها:

- معمل القمر الصناعي التعليمي (بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية)

- معمل الكترونيات وبرمجيات الفضاء

- معمل الهوائيات وانتشار الموجات

- معمل الروبوتات والمعالجات الدقيقة

- معمل النمذجة السريعة

- معمل تجميع الأقمار الصناعية الصغيرة.

- معمل التصوير وتتبع المواقع الفضائية والفلكية

- معمل تحليل وتصميم وبرمجة المهمات الفضائية

- معمل الحسابات الفلكية

- مرصد فلكي مزود بالتلسكوب الكهروضوئي لتتبع و رصد الاجرام و الظواهر الفلكية والحطام الفضائي.
 

 

FB_IMG_1705437776743
FB_IMG_1705437776743
FB_IMG_1705437766975
FB_IMG_1705437766975
الاستشعار من البعد الجامعات المصرية والعربية التقدم التكنولوجي التلسكوب الجامعة الجامعات المصرية الفضاء المصرية الشرق الاوس المواقع العالمية الملاحة الفضائية تكنولوجيا الأقمار الصناعية كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء كلية علوم الملاحة وكالة الفضاء المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بعد لحظات من نشرها.. لماذا حذف حساب منتخب مصر تغريدة محمد صلاح؟

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يناقش إجراءات إنشاء صيدلية "إسعاف 24"

ترشيحاتنا

لاعب الأهلي سابقا.. إبراهيم عبد الجواد يكشف صفقة تبادلية سوبر لنادي الزمالك

الرئيس الفرنسي يُحذّر إسرائيل من استمرار حربها على غزة

المتهمان بسرقة سيارة بقصر النيل: فوجئنا بداخلها 2 مليون و700 ألف جنيه|اعترافات تفصيلية

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp

بنك القاهرة يرفع الفائدة على حساب ميجا إلى 23%.. عوائد مجزية

برد شديد ليلا وتكون الصقيع على المزروعات.. والأرصاد تكشف عن مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى 30 ألف جنيه..سعر غير متوقع لتيشيرت نانسي عجرم الأسود في دبي

بإطلالة غير متوقعة.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في حفل Emmy Awards|شاهد

بفستان أسود محتشم.. أسماء إبراهيم تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة كلاسيكية ساحرة

لماذا يُصاب الأطفال بالتهاب اللوز أكثر من غيرهم؟.. اعرف الأسباب

فيديو

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ