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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بشهادة البنك الأوروبي| إشادة عالمية بجهود مصر.. ومفاجأة في انتظار القطاع الخاص خلال 3 سنوات

تقرير البنك الأوروبي
تقرير البنك الأوروبي

أشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، جاء ذلك في تفاصيل التقرير الانتقالي لعام 2023-2024، الذي يصدره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل سنوي.

ويأتي هذا التقرير لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية في دول العمليات من أجل تعزيز التحول إلى اقتصاد السوق المفتوح، وتشجيع ريادة الأعمال، وإليكم في التقرير التالي تفاصيل التقرير وإشادة البنك الأوروبي بتحسين بيئة الاستثمار في مصر.

برنامج "نوفي" 
 

 أشاد تقرير البنك الأوروبي بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، وخطة الدولة الطموحة في قطاع الطاقة.

والتي تتضمن إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من محطات الوقود الأحفوري (٩ في المائة من القدرة المركبة في مصر) واستبدالها بـ 10 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الخاصة بحلول عام 2028، لتحقيق الانتقال العادل للطاقة المتجددة.

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