خلال ساعات.. كيف تشاهد حدث إطلاق سلسلة سامسونج Galaxy S24 مباشرة

تستعد شركة سامسونج Samsung، لاستضافة أول حدث Galaxy Unpacked لعام 2024، وستكشف عملاقة التقنية الكورية الجنوبية عن أحدث تشكيلة من هواتفها الرائدة وهي سلسلة Galaxy S24 في هذا المؤتمر.

وعلى غرار إصدارات سامسونج السابقة، ستتكون عائلة Galaxy S24 من ثلاثة أجهزة، نموذج قياسي Galaxy S24، وإصدار زائد Galaxy S24 plus، ومتغير فائق الجودة Galaxy S24 Ultra.



سنرشدك في هذه المقالة كيف يمكنك مشاهدة حدث سامسونج Galaxy Unpacked 2024:

1. تاريخ إطلاق سلسلة سامسونج Galaxy S24:



سيتم الإعلان عن سلسلة سامسونج Galaxy S24 اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير، وسيتم الكشف عن الهواتف الذكية الرائدة في حدث Galaxy Unpacked في سان خوسيه، كاليفورنيا.

وسيبدأ المؤتمر في الساعة 10 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، أو الساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش (الثامنة مساء بتوقيت القاهرة)، وهذا يعني أن سلسلة سامسونج Galaxy S24 ،ستصبح رسمية في الساعات الأولى من يوم 18 يناير في معظم دول آسيا.

2. الإعلان عن سلسلة سامسونج Galaxy S24 في بث مباشر:

ستقوم سامسونج ببث مباشر لحدث Galaxy Unpacked المخصص لسلسلة Galaxy S24 عبر منصات متعددة، يمكنك مشاهدة الحدث عبر صفحات سامسونج الرسمية على المواقع التالية:

- صفحة سامسونج الرسمية على موقع يوتيوب من خلال هذا الرابط هنا.

- غرفة أخبار سامسونج Samsung Newsroom من خلال هذا الرابط هنا.

- الموقع الرسمي لشركة سامسونج على الإنترنت من خلال هذا الرابط هنا.



3. المواصفات المتوقعة لسلسة سامسونج Galaxy S24:



قد تبدو عائلة Galaxy S24 مثل سابقتها للوهلة الأولى، ومع ذلك، ستكون هناك تغييرات طفيفة في التصميم والعديد من ترقيات المواصفات.

وعلى عكس الجيل الأخير Galaxy S23، سيتم تشغيل الطرازين القياسي وplus بمعالج سامسونج Exynos في معظم الأسواق، في حين سيعمل الإصدار الفائق Ultra بمعالج كوالكوم في جميع أنحاء العالم، وسيصل هاتف Galaxy S24 Ultra بنظام كاميرا محدث، في حين أن هاتفي Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus سيأتيان بشاشات أفضل وبطارية أكبر قليلا.