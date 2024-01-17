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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم طفل وامرأة.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا من رام الله

أرشيفية
أرشيفية

 قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، صباح اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت  11 فلسطينيا من محافظة رام الله والبيرة، بينهم طفل وامرأة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت كلا من: الطفل محمود عبد الله العالم (16 عاما)، ومحمد أحمد أبو جبر (20 عاما)، وأنس أيوب عبيد (28 عاما)، وحسين عثمان أبو حمد (40 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد علاء حجير، وميسم خالد ثلجي مصلح، وأيمن فرحات من قرية يبرود، شمال شرق رام الله، وصلاح وفيق صالح بزار (47 عاما) من قرية بيتللو غربا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المعلمة بدرية أحمد من منزلها في حي البالوع في مدينة البيرة، والطالب في جامعة بيرزيت، الأسير المحرر محمد ماهر فقهاء بعد مداهمة منزله في بلدة بيتونيا غربا، والمواطن محمد ساري حمايل من قرية كفر مالك عند حاجز طيار قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت في ساعات متأخرة من مساء أمس وفجر اليوم عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة، وبلدات وقرى غرب رام الله ومنها نعلين ودير عمار وبيتللو.

قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيا محافظة رام الله والبيرة مخيم الجلزون الضفة الغربية

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