13 وزيرا.. مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

أفادت وسائل الإعلام الكويتية، اليوم الأربعاء، بصدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد الصباح.

وفيما يلي التشكيل الحكومي الجديد، وفقا لما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية.

1- الشيخ فهد اليوسف نائبا لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزير للداخلية بالوكالة.

2- الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.

3- عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة.

4- الدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة.

5- فراس سعود المالك الصباح وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء بالوكالة.

6- الدكتور أنور علي عبد الله المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

7 - الدكتور سالم فلاح مبارك الحجرف وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشئون الإسكان.

8- داود سليمان عبد الرسول معرفي، وزير دولة لشئون مجلس الأمة ووزير دولة لشئون الشباب ووزير دولة لشئون الاتصالات.

9- الدكتور عادل محمد عبد الله العدواني وزيراً للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

10- عبد الله حمد عبد الله الجوعان وزيراً للتجارة والصناعة.

11- عبد الله علي عبد الله اليحيا وزيرا للخارجية.

12- فيصل سعيد نافل الغريب وزيراً للعدل وزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية.

13- الدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشئون البلدية.

وكانت صحيفة “الراي” نقلت، أمس الثلاثاء، عن مصادر خاصة أن التشكيل الحكومي الجديد برئاسة رئيس الوزراء المكلف الشيخ الدكتور محمد الصباح بات شبه مكتمل وجاهز، وأنه من المتوقع الإعلان عن الحكومة الجديدة اليوم، الأربعاء، أو غدا، الخميس.