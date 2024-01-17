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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تطالب بإدراج الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب الدولية

المستوطنين الإسرائيليين
المستوطنين الإسرائيليين

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إلى إدراج الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية على "قوائم الإرهاب الدولية".

 

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس، إن الوزارة تدعو إلى إدراج المنظمات الاستيطانية على قوائم الإرهاب الدولية، والهدف هو ربط الموقف الدولي والأمريكي الرافض لإرهاب ميليشيات المستوطنين بعقوبات لإجبار إسرائيل على تفكيكها ونزع سلاحها.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيانها، أن الأعمال العدائية للمستوطنين الإسرائيلي في الضفة الغربية تقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشارت الوزارة إلى أن تزايد هجمات المستوطنين دليل واضح على أن العقوبات الحالية التي تفرضها عدة دول ضد المستوطنين الإسرائيليين غير كافية، وأن هناك حاجة ملحة إلى تحرك دولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتفكيك مجموعات المستوطنين ونزع سلاحها وتجفيف مصادر تمويلهم وإنهاء غطاءهم السياسي.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض قيود على تأشيرات الدخول للأفراد المتورطين في أعمال عنف ضد المدنيين في الضفة الغربية. 

وقالت الولايات المتحدة إن السلطات الإسرائيلية الحالية لا تتخذ خطوات جادة لوقف أو منع الهجمات على الفلسطينيين.

كما أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستمنع المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين والمتورطين في أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية من دخول الدولة الأوروبية.

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