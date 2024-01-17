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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط إمبراطور الحشيش بالغربية

المخدرات
المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطل بحوزته ملقب بالامبراطور بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بالغربية. 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة طنطا بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة المركز.. وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام). 

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,800,000 ) واحد مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر المخدرات والأسلحة المواد المخدرة النيابة العامة حشيش

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