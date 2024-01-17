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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التضامن الاجتماعي بسوهاج تنتهي من توزيع 3 آلاف كارت تكافل وكرامة للمستحقين

صدى البلد

انتهت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والتنفيذية، من توزيع وتسليم 3 آلاف كارت تكافل وكرامة على الأسر المستحقة بمراكز (طما، طهطا، جهينة) ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية، التي تهدف إلى وصول الدعم للمستحقين.

وأكد الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أنه تم الانتهاء من التظلمات الخاصة بتكافل وكرامة، وتم اليوم توزيع 3 آلاف كارت تكافل وكرامة، وجارٍ الانتهاء من باقي التظلمات الخاصة بالمواطنين.

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يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الفقيرة والمستحقة للدعم من أبناء الوطن الشرفاء، وتحت إشراف نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، والدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج.

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سوهاج تكافل وكرامة اخبار محافظة سوهاج طما التضامن الاجتماعي

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