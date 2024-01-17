خلال قافلة علاجية.. الكشف على 1966 مريضًا بقرية الرحمانية في الدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين والثلاثاء في قرية الرحمانية مركز ميت غمر؛ وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.



وتم توقيع الكشف على 1966 مريضاً . وضمت 11 عيادة منهم 7 متنقلة منها ( 2أطفال - 2 باطنة - رمد - الأنف والأذن - نساء وتنظيم اسرة ) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray ، وقد جاء بيان القافلة كالتالي باطنة 313 ، أطفال291 ؛ جراحة ، 192 ،أسنان 122 ، جلدية 213 ، رمد 178 ، أنف وأذن ، 211 عظام 299 ، نسا وتنظيم اسرة 147

كما تم إجراء179 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 77 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 144 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 7حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة الدولة .



ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية ، و 145 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.

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