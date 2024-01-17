استعدادا لامتحانات الإعدادية.. وكيل تعليم الدقهلية يعقد اجتماعا مع مسئولي إدارة المتابعة

عقد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعا مع مدير إدارة المتابعة وأعضاء متابعة المديرية لوضع الخطوط العريضة أثناء امتحان الشهادة الإعدادية.

وأكد "شعبان"، خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وشدد “ناصر”، على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان الامتحانية مع الطلاب والملاحظين والمراقبين، وأثناء الاجتماع كلف أعضاء المتابعة بمصاحبة أوراق الأسئلة منذ خروجها من المطبعة السرية بالمديرية حتى وصولها للجان بالإدارات التعليمية، والتأكد من سلامة مظاريف الأسئلة.

ووجه بضرورة التواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لتذليل أية مشكلات من شأنها تعرقل سير العملية الامتحانية.