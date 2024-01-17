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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تفتح باب التسجيل لمسابقة دوري ريادة الأعمال

أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

تعلن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التسجيل فى مسابقة الموسم الأول لدورى ريادة الاعمال المصرى  Egyptian Entrepreneurship League.

 

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وتأتى المسابقة ضمن برنامج نوادى ريادة الأعمال والذى تنفذه الأكاديمية فى جميع الجامعات المصرية ويبلغ عدد النوادى حاليا 50 ناديا  لريادة الأعمال على مستوى الجمهورية، وتقدم  النوادي برامج  تدريبية متنوعة بين تدريبات علمية وعملية ومهنية وفقا للمعاير الدولية لريادة الاعمال بداية من مرحلة توليد الفكرة حتى امتلاك خطة مشروع متكاملة. وذلك دعما لجهود الجامعات المصرية فى تأهيل الخريجين والطلاب للمنافسة فى سوق العمل وخلق فرص عمل. 


شروط التقدم للمسابقة:
الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والبحوث والهيئات المعاونة فى الجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية ممن لديهم فكرة مشروع قابل للتطبيق ويساعد على خلق فرصة عمل تكنولوجية ويوفر حلول تكنولوجية لمواجهة التحديات  الاقتصادية ويدعم جهود الدولة فى تعميق التصنيع المحلى.  ويتم التقديم من خلال نوادى ريادة الاعمال بالجامعات والمراكز البحثية المنتشرة على مستوى الجمهورية.


الجوائز : 
- درع دورى ريادة الاعمال وعدد ثلاث جوائز  قيمة الجائزة الواحدة 300 الف جنيه، وجوائز مالية لاحسن الأفكار الريادية  فى حفل ختام المسابقة بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بادر بالتسجيل من خلال نوادى ريادة الاعمال بالجامعات والمراكز البحثية للاستعلام يمكنكم  ارسال استفسارتكم على البريد الالكترونى  الخاص بالمدير التنفيذى للبرنامج الدكتورة  وفاء محمد عبد الرشيد  [email protected] 
http://www.asrt.sci.eg/program/entrepreneurship-clubs/

أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مسابقة الموسم الأول لدورى ريادة الاعمال المصرى دورى ريادة الاعمال المصرى Jobs Education

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