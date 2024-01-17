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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سياحة وفنادق حلوان تنظم احتفالية عيد العلم بعنوان البحث العلمي في السياحة والضيافة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان احتفالية عيد العلم، بعنوان البحث العلمي في السياحة والضيافة... من النظرية إلى التطبيق.

تقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

 

هذا وتبدأ فعاليات الاحتفالية فى تمام الساعة الثانية ظهر يوم  الاثنين الموافق ٢٢ يناير ۲۰۲٤ بمقر القاعة الكبرى بفندق كلية السياحة والفنادق بالمنيل، تحت إشراف الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق، ومقرر الاحتفالية، الدكتورة ماري ميساك الأستاذ بقسم الإرشاد السياحي ومنسق الاحتفالية، الدكتورة هالة احمد جمعه وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورائد الاحتفالية.

وتهدف الاحتفالية إلى تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

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وهذا يؤكد على اهتمام إدارة الجامعة وحرصها الشديد على تكريم علمائها البارزين وتشجيع الباحثين على التميز بالإضافة إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الاهتمام بالنشر الدولى وإثراء البحث العلمي بما يسهم فى تحقيقِ التنمية المستدامة ورؤيةِ مِصرَ2030 .

ويأتى ذلك فى إطار التنافسية العالمية فى مجالات البحث العلمى، واهتمام الجامعة بالارتقاء به تماشياً مع خطة الدولة فى دعم علمائها و تحفيز طاقات الباحثين لإثراء البحث العلمي بالجامعة، وتوظيف استغلال المعرفة وربطها بالتنمية الشاملة للوطن، بما يعكس إيمان الجامعة بأن العلم والتعليم هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته.

 

الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدراسات العليا والبحوث

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