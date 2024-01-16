أخبار التعليم.. رضا حجازي يتفقد لجان امتحانات الصف الأول الثانوي.. إحالة مدير مدرسة وموجه بالمنيا للتحقيق لعدم الالتزام بتعليمات الامتحانات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعليم المنيا: إحالة مدير مدرسة وموجه للتحقيق لعدم الالتزام بتعليمات الامتحانات

أحال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا مدير مدرسة ثانوي للتحقيق لعدم التزامه بتعليمات الامتحانات وطباعة وتوزيع ورقة المفاهيم على طلاب الصف الأول الثانوي خلال تأديتهم الامتحانات، كما أحال الموجه المقيم بالمدرسة للتحقيق لعدم المتابعة وإبلاغ الإدارة.

ورشة عمل لتطوير وتحفيز النشر العلمى بجامعة عين شمس



افتتحت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، علا لورانس مستشار بنك المعرفة المصري ورشة عمل تطوير وتحفيز النشر العلمى بالتعاون مع بنك المعرفة، تحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العيد القومي للعلم عام 2014، حيث بدأت المجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية العمل على بدء مشروعات قومية عديدة تعني بتطوير التعليم.



وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الصف الأول الثانوي.. صور



قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، بتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ للصف الأول الثانوى بمدرستى الجولف الرسمية للغات، ومدرسة خالد بن الوليد المتكاملة التابعتين لإدارة الشروق التعليمية؛ فى إطار متابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

معهد بحوث الإلكترونيات ينظم محاضرة عن "موازنة البرامج والأداء كإحدى أدوات الإصلاح"



نظم معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم رئيس المعهد، محاضرة بعنوان “موازنة البرامج والأداء كإحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي”، بهدف تعريف المشاركين بأهمية موازنة البرامج والأداء، وكيفية تطبيقها في المؤسسات الحكومية المصرية، وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الخشت: حماية منشآت جامعة القاهرة وتوفير مناخ عمل آمن للعنصر البشرى



نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ملتقى السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع وزارة القوي العاملة ومحافظة الجيزة، في إطار اهتمام الجامعة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وكيفية تطبيقها داخل كافة منشآت الجامعة للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية.





شروط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024 والأوراق المطلوبة



تواصل الجامعات الخاصة والأهلية، استقبال رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بتنسيق العام الجامعي الحالي.

بدء امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية في الوادى الجديد ..اليوم



تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدارس العام واللغات والإعدادى المهنى بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 16 حتى 24 من يناير، حيث جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول وناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة خطة العمل و الإستعدادات والتجهيزات لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الاعدادية.



