ورشة عمل لتطوير وتحفيز النشر العلمى بجامعة عين شمس

افتتحت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، علا لورانس مستشار بنك المعرفة المصري ورشة عمل تطوير وتحفيز النشر العلمى بالتعاون مع بنك المعرفة، تحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العيد القومي للعلم عام 2014، حيث بدأت المجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية العمل على بدء مشروعات قومية عديدة تعني بتطوير التعليم.

حاضر بالورشة محمود داود مدير التدريب والتسويق لبنك المعرفة، ا. محمد صلاح مشرف علي الدوريات لبنك المعرفة ، رباب رشوان مسئول النشر وبحضور ا.د الجوهري السعيد عطية منسق لجنه مكافأة النشر الدولي بجامعة عين شمس ، الدكتورة هند اسعد و د. لمياء رضوان أعضاء اللجنة مكافأة النشر الدولي بالجامعة، ولفيف من وكلاء الكليات واعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومحررين المجلات الخاصة بجامعة عين شمس.

وأشارت ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الي أهمية بنك المعرفة للباحث لانه يعتبر أرشيف مكتبي من خلال الإنترنت ويوفر إمكانية الوصول إلى الموارد التعليمية والادوات للمعلمين والباحثين والطلاب ، كما يعد أكبر مكتبة رقمية في العالم تقدم مصادراً غير محدودة ويمنح بنك المعرفة المصري كل المصريين من كل الأعمار الفرصة للوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي سواء كان ذلك أساسي أو تطبيقي في مجال التكنولوجيا والعلوم الإنسانية والإدارية.

وأوضحت علا لورانس مستشار بنك المعرفة ان بنك المعرفة المصري يحتوي على كتب ثقافية لعامة الناس وايضا تتضمن كتباً تستهدف الأطفال يتم استخدامها من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية الذكية والتابلت في كل أنحاء الدولة ويقدم الخدمات التعليمية الاكثر تطويراً حول العالم .





ومن خلال التعاون المثمر والمستمر بين ادارة بنك المعرفة المصري جامعة عين شمس جاءت محاور الورشة وذلك في اطار دعم النشر الدولي والابحاث العلمية من خلال المجلات العلمية والدوريات التي تصدر عن الجامعة ، وتوضيح الخدمات المقدمة من بنك المعرفة للباحثين واعضاء هيئة التدريس من خلال اتفاقية (STDF) بين بنك المعرفة ودار النشر سبرينجر (Springer) ، بالاضافه إلى توضيح خطوات التقدم لتحمل الاتفاقيه تكاليف النشر في حوالي ٢٤٠٠ مجله تابعة لذات دار النشر.

حيث أشارت الي عدد مجلات جامعه عين شمس علي بنك المعرفة والذي وصل الي "69" مجلة ومنهم "5" مجلات مصنفين دوليين مابين "Scopus" و "WOS" تابعين لجامعه عين شمس مثل مجله كلية الهندسه التي تحقق تقدم واضح وملحوظ دوليا ومجلة كلية الزراعه التي تعتبر السابعه عالميا في التخصص وثلاث مجلات اخرين في القطاع الطبي.

وفي الختام قام الحاضرين بالتعرف إحدى المنصات الجديده "Scinito" ببنك المعرفه المصري والتي توفر للباحثين مصادر هامه للمراجع والأبحاث في مختلف التخصصات.

كما يمكن من خلال تلك الموقع توفير كافة ما تم نشره من الابحاث والمصادر والمراجع المتخصصة بموضوع البحث .