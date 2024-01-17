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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن نتراجع.. أول تعليق من الحوثيين بعد إدراجهم على قوائم الإرهاب الأمريكية

ارشيفي
ارشيفي

أكد المتحدث باسم جماعة الحوثيين في اليمن محمد عبدالسلام عدم تراجعهم عن موقفهم الداعم للشعب الفلسطيني.

وقال عبدالسلام بحسب وسائل إعلام يمنية: “إن التصنيف الأمريكي للحوثيين كمنظمة إرهابية لن يثنينا عن موقفنا الثابت الداعم للفلسطينيين”. 

وأتم المتحدث باسم الحوثيين تصريحاته: “لا فاعلية على الأرض لقرار واشنطن بشأن تصنيفنا”. 

كانت واشنطن اعلنت رسمياً إعادة إدراج "الحوثيين" في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية ليسري التصنيف خلال 30 يوما.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: “رداً على هجمات الحوثيين المستمرة فإن الولايات المتحدة تضعهم على قائمة الإرهابيين بشكل خاص”. 

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي في بيان له : “هجمات الحوثيين على القوات الأمريكية وسفن الشحن تتطابق مع تعريف الإرهاب”. 

وختم مستشار الأمن القومي الأمريكي: “إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف”. 

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