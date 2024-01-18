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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد الطلاق من العوضي.. صور لم تحذفها ياسمين عبد العزيز برفقته| شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، طلاقها من الفنان أحمد العوضي على مواقع التواصل الاجتماعي مما آثار حالة واسعة من الجدل. 

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وتعد الفنانة ياسمين عبد العزيز، من الفنانات اللواتي يحرصن على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

كما سبب خبر طلاقها من الفنان أحمد العوضي صدمة كبيرة لجمهورهم. 

وقامت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بتصريح أخر وهو أن الطلاق لم يكن بسبب الخيانه، وأن طوال زواجها لمدة خمس سنوات من الفنان أحمد العوضي لم يقم بخيانتها .

وإليكم صور ياسمين عبد العزيز مع الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الشخصي 

ياسمين ياسمين عبد العزيز صور ياسمين عبد العزيز مع الفنان أحمد العوضي أحمد أحمد العوضى

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