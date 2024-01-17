عطل مفاجئ في طائرة وزير الخارجية الأمريكي.. تفاصيل

واجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اضطرابات غير متوقعة في السفر يوم الأربعاء، لأنه لم يتمكن من العودة إلى بلاده من دافوس كما كان مقررا. وتعزى هذه النكسة إلى خطأ فادح في طائرته، وهي طائرة بوينج 737 معدلة، والتي اعتبرت غير آمنة للطيران.

بعد المغادرة من دافوس على متن طائرات هليكوبتر والصعود إلى الطائرة بوينغ 737، تم إبلاغ بلينكن والوفد المرافق له بالمخاوف المتعلقة بسلامة الطائرة. أدى تسرب الأكسجين الذي تم اكتشافه مسبقًا، والذي لا يمكن علاجه على الفور، إلى اتخاذ قرار بإيقاف الطائرة.

وردا على هذا الوضع، تم ترتيب طائرة أصغر للسفر من بروكسل إلى زيوريخ لنقل كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إلى الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، اضطر العديد من مساعدي بلينكن وأعضاء الصحافة إلى اتخاذ ترتيبات سفر بديلة، واختيار الرحلات الجوية التجارية إلى واشنطن.

يضاف هذا الحدث إلى سلسلة من الأحداث البارزة التي واجه فيها قادة العالم اضطرابات في السفر بسبب أعطال الطائرات. وفي سبتمبر الماضي، تقطعت السبل برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في الهند بعد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بسبب عطل ميكانيكي في طائرته. وفي عام 2018، تعرضت طائرة المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل أيضًا لعطل.