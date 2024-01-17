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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراجعة المساحات الفارغة بين الوحدات السكنية بمساكن الاستاد وفلل الجامعة بالزقازيق

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتشكيل لجنة من رئاسة المركز وحي ثان لمراجعة المساحات الفارغة بين الوحدات السكنية المتعدي عليها من قبل بعض المواطنين بمنطقتي مساكن الاستاد وفلل الجامعة وأمام بوابه كلية الطب بجامعة الزقازيق لإعاده استغلالها في إقامة مسطحات خضراء أو طبقاً لمشروعات التقسيم المعتمدة سلفا لتلك المناطق. 

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة حي ثان الزقازيق بالتنسيق مع شرطة المرافق بمنطقتي فلل الجامعة ومساكن الاستاد وأمام بوابة كلية الطب بجامعة الزقازيق وذلك لرفع كافة الاشغالات والتعديات المخالفة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة تمهيدا لاستغلاها للصالح العام تماشياً مع خطة التجميل والتطوير التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق. 

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أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها اليومية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

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