عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتسرق مني سلاسل ألماس بمركز تجميل .. مايا شيحة في قسم أكتوبر

صدى البلد

تكثف الاجهزة الامنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات تعرض مايا شيحة شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة لسرقة ٣ سلاسل ألماس منها داخل صالون تجميل باكتوبر. 

وابلغت مايا، شرطة النجدة باكتشافها اختفاء السلاسل الألماس والتي تقدر قيمتها بما يزيد عن المليون جنيه، وانتقلت قوة أمنية وعملت على تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الواقعة في محاولة للوصول إلى هوية المتهمين.

واتهمت «مايا»، في بلاغها، خبيرة تجميل وعاملة بسرقة 3 سلاسل، قائلة إنها تواجدها في صالون التجميل خلعت ما ترتديه من مشغولات وأعطتها للعاملين بالمركز تمهيدًا لإجراء جلسة تجميل واكتشفت بعودتها إلى بيتها أنها لم تأخذ السلاسل ولما عادت إلى المكان فوجئت بإنكار العاملين للواقعة وعلى إثر ذلك اتصلت بالنجدة.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بتعرض ممثلة معتزلة للسرقة في مول شهير بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن مقدمة البلاغ مايا شيحة شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة، إذ أفادت باختفاء بعض مجوهراتها لدى تواجدها في صالون تجميل.

مايا شيحة أكتوبر مركز تجميل الفنانة حلا شيحة سلاسل ألماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

هل تحققت نبوءة طلاق ياسمين عبد العزيز.. وعلاقة فنانة مشهورة بالانفصال؟ اعرف التفاصيل

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 13 شخصًا في تصادم مروع على طريق الواحات البحرية |صور وفيديو

السبب والدها.. النجار قضى على البنت الصغيرة في جريمة مروعة بقليوب

حزن في البدرشين بعد مصرع 3 أشخاص غرقا بترعة المريوطية.. صور

شاهد.. كثافات مرورية أعلى دائري البراجيل بسبب أعمال الكوبري الجديد

استنوه أمام البنك.. مسجلان يسرقان حقيبة أموال من صاحب شركة بالهرم

صعقتهم كابلات كهرباء.. مصرع وإصابة 4 سقطت سيارتهم في حفرة بالجيزة

بتعامل أمك وحش ليه.. بائع عطور يق.تل ابن عمته لدفاعه عن والدته

ذبـ.ح كلبا وسط الشارع.. مباحث الجيزة تلقي القبض على شاب روع المواطنين

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية: نريد أن تتوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر

إعلام إسرائيلي: نتنياهو عرقل مقترحاً لصفقة تبادل أسرى

اتسرق مني سلاسل ألماس بمركز تجميل .. مايا شيحة في قسم أكتوبر

الخارجية الأمريكية: طائرة بلينكن تعرضت لمشكلة فنية في زيوريخ

حادث بحري جديد.. طائرة مسيرة تستهدف سفينة جنوب شرق عدن اليمنية

بعد بوست الخيانة.. شاهد الرومانسية في صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بوست الخيانة.. شاهد الرومانسية في صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

فيديو

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ